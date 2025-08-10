X AGOSTO : San Lorenzo. La Poesia di Giovanni Pascoli come ” MESSAGGIO UNIVERSALE” : di un ” Ricordo”, di ” Vicinanza” e di “Speranza”. Per noi e per il ” futuro” dell’ UMANITA’. Il 10 agosto non è un giorno come gli altri, da molti è atteso con ansia, tutti gli anni, è il giorno, o meglio la notte delle ” STELLE CADENTI “. Non è solo la notte degli innamorati, ma anche il il giorno del ” Ricordo “, della ” Vicinanza ” nei confronti di chi ha sofferto e soffre per un evento doloroso e imprevisto,è il giorno della “Speranza ” per il bene, inteso come valore assoluto, il bene per il futuro dell’Umanità”.

Sulle tracce segnate dall’intramontabile e sempre attuale messaggio ” UNIVERSALE ” che Giovanni Pascoli, il Poeta, ci ha consegnato con questa “Sua eterna poesia, ” X AGOSTO” , dedicata alla memoria del padre Ruggero Pascoli, ucciso in una imboscata proprio un 10 agosto, quello del 1867, a soli 52 anni, lasciando moglie e

ben dieci figli, dei quali Giovanni era il quarto, che aveva appena 12 anni. Dopo 29 anni , Giovanni scrisse ” X AGOSTO”, resa pubblica per la prima volta il 10 agosto del 1896. Da allora, da 129 anni la troviamo nei testi scolastici di ogni grado e di molti Paesi nel Mondo, oggetto di studio e di riflessione per il ricordo appunto, per lo spirito di vicinanza, per la speranza che diffonde, per i sentimenti di amore e bontà che stimola nei giovani e negli adulti, nelle donne e negli uomini là dove stasera siamo con gli occhi all’insù per cercare e vedere le ” stelle cadenti” nella volta celeste.Anche io lo farò, dai balconi della mia casa che prospettano sia ad oriente, con la vista del Castello e della cupola della Cattedrale, che ad occidente, sul mare di Giorgino e i monti di Capoterra.

Buona serata a tutti i lettori.

Marcello Roberto Marchi