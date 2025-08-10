Dramma questo pomeriggio Jesolo, in provincia di Venezia. Un’auto con dentro una mamma i figli di 12 e 5 anni è finita nel fiume Sile. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma sembra che la 37enne abbia perso il controllo del mezzo. L’auto è finita a 7 metri di profondità: la donna e la figlia maggiore sono riuscite a riemergere, mentre il piccolo è rimasto intrappolato. Assurdo assistere alla scena un ragazzo tunisino, che si è subito tuffato con un turista tedesco, ma i due uomini non hanno potuto far nulla vista la profondità alla quale si trovava la vettura.

Il bimbo, liberato dai sommozzatori dopo 20 minuti, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova dove si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.