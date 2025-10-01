Lutto nel mondo dell’imprenditoria cagliaritana. È venuto a mancare a 90 anni Riccardo Pusceddu, fondatore della Tecno Edil, azienda leader nel commercio edilizio. A dare la notizia la stessa azienda con un post social a corredo di una bellissima foto con Pusceddu.

“Oggi è venuto a mancare Riccardo Pusceddu, padre degli attuali titolari e fondatore della nostra azienda. Un uomo che, con impegno, visione e dedizione, ha gettato le basi di ciò che oggi è Tecno Edil, lasciando un’eredità fatta di lavoro, valori e passione. In segno di cordoglio e rispetto, domani l’attività resterà chiusa per lutto.

Tutto lo staff si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile, ricordando con gratitudine la figura di Riccardo e tutto ciò che ha rappresentato per la nostra realtà.”

Le esequie avranno luogo giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso la Cappella del cimitero di San Michele di Cagliari.