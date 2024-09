Cagliari, lutto nel mondo della politica: è morto a 72 anni l’ex consigliere comunale e avvocato Roberto Porrà

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto nel mondo della politica comunale di Cagliari. È morto a settantadue anni l’ex consigliere Roberto Porrà: avvocato, per tanti anni ha seduto nei banchi del Comune tra le fila del partito dei Riformatori. Negli ultimi tempi era passato al Psd’Az e, sino a pochi anni fa, aveva ricoperto ruoli di vertice anche nel consiglio di amministrazione del Ctm. Stava lottando da tempo contro un tumore. Da politico si era occupato dei settori principali della città, dal commercio al sociale. Tutti lo ricordano come una persona garbata, mai sopra le righe e sempre pronta e disponibile al dialogo, sia come politico sia come avvocato. Lascia la moglie, Anna Paola, un fratello, anche lui avvocato, Gianfranco e tre figli: Annapaola, Benedetta e Giovanni.

Da sempre residente nel rione di Villanova, il funerale di Roberto Porrà avrà luogo domani, giovedì 12 settembre 2024 alle 16:30, nella chiesa di San Lucifero.