Mille piante di marijuana coltivate e pronte per l’essicatura scovate a Talana, nei guai un 27enne

Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Nuoro in collaborazione con unità aeree del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. A seguito di una perlustrazione del territorio, condotta sia a terra che dal cielo e di specifica attività investigativa, le fiamme gialle della compagnia di Arbatax sono intervenute a Talana, in località Su Fenu, scoprendo un’area di 1500 metri quadri con oltre mille piante di canapa indiana già a un buon livello di fioritura, pronte per essere tagliate e, ovviamente, essicate. L’estensione dell’area ha richiesto molte ore per individuare ed estirpare tutte le piante, operazioni che sono andate avanti per una giornata intera. Il principio attivo di Thc rilevato dalle analisi effettuate sulle piante ha superato di oltre 25 volte il limite previsto. Le piante di canapa indiana sono state sottoposte a sequestro ed il proprietario dell’area, un 27enne residente nel comune di Fonni, è stato denunciato alla Procura di Lanusei.

I controlli delle fiamme gialle ogliastrine rientrano in un piano di contrasto alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti coordinato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, finalizzato a tenere alto il livello di attenzione sulla diffusione e sul consumo di droghe.