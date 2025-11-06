Cagliari, lotta al randagismo, educare le nuove generazioni e sensibilizzare i “grandi” per “contrastare in maniera decisa” chi si sbarazza di cani e gatti: la questione approda in consiglio comunale. Corrado Sorrentino: “Per molti sono solo dei gatti, per me sono delle vite”.Impegnato per il benessere animale, le azioni del consigliere a favore dei quattro zampe si dividono tra gatti abbandonati da sfamare e curare e gli animali che ha in casa. “Ogni vita conta” e il dispiacere nell’assistere al numero crescente dei randagi che devono vivere di stenti è troppo grande. “Quando abbandonate, state abbandonando voi stessi.Quando non ve ne prendete cura, state trascurando voi stessi.Quando ignorate la loro sofferenza, soffrirete.

Lo so non è proprio chiaro come discorso, ma nel dubbio vi invito ad adottare, a curare, a non abbandonare, perché non è solo “un gatto” bensì un essere vivente, una vita, e ogni vita conta”.

Un appello, insomma, rivolto a tutti, ossia quello di adottare un randagio e mettere in campo una campagna mirata per educare verso il rispetto di tutti, compresi gli animali, esseri fragili che niente vogliono se non coccole, affetto che ricambieranno con tanto amore.