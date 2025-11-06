Cagliari, lotta al randagismo, educare le nuove generazioni e sensibilizzare i “grandi” per “contrastare in maniera decisa” chi si sbarazza di cani e gatti: la questione approda in consiglio comunale. Corrado Sorrentino: “Per molti sono solo dei gatti, per me sono delle vite”.
Impegnato per il benessere animale, le azioni del consigliere a favore dei quattro zampe si dividono tra gatti abbandonati da sfamare e curare e gli animali che ha in casa. “Ogni vita conta” e il dispiacere nell’assistere al numero crescente dei randagi che devono vivere di stenti è troppo grande. “Quando abbandonate, state abbandonando voi stessi.
Quando non ve ne prendete cura, state trascurando voi stessi.
Quando ignorate la loro sofferenza, soffrirete.
Lo so non è proprio chiaro come discorso, ma nel dubbio vi invito ad adottare, a curare, a non abbandonare, perché non è solo “un gatto” bensì un essere vivente, una vita, e ogni vita conta”.
Impegnato per il benessere animale, le azioni del consigliere a favore dei quattro zampe si dividono tra gatti abbandonati da sfamare e curare e gli animali che ha in casa. “Ogni vita conta” e il dispiacere nell’assistere al numero crescente dei randagi che devono vivere di stenti è troppo grande. “Quando abbandonate, state abbandonando voi stessi.
Quando non ve ne prendete cura, state trascurando voi stessi.
Quando ignorate la loro sofferenza, soffrirete.
Lo so non è proprio chiaro come discorso, ma nel dubbio vi invito ad adottare, a curare, a non abbandonare, perché non è solo “un gatto” bensì un essere vivente, una vita, e ogni vita conta”.
Un appello, insomma, rivolto a tutti, ossia quello di adottare un randagio e mettere in campo una campagna mirata per educare verso il rispetto di tutti, compresi gli animali, esseri fragili che niente vogliono se non coccole, affetto che ricambieranno con tanto amore.
Tags: Cagliari