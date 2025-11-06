Serramanna, contenitori per la raccolta di abiti usati scambiati per discarica: “Tolleranza zero”, polizia municipale al lavoro per identificare gli incivili. Un triste fenomeno che sconfina in molti territori del Sud Sardegna: da Cagliari ad Assemini, da Sestu a Serramanna. Bustoni colmi di spazzatura da gettare e non di scarpe e vestiti da donare giacciono ai piedi dei raccoglitori posizionati in vari punti dei comuni: nel paese del Medio Campidano sono quelli di fronte all’Istituto di istruzione Buonarroti di via Svezia a versare in pessime condizioni.

“Una notizia non positiva” esprime il sindaco Gabriele Littera, ma parallelamente agli abbandoni di rifiuti di ogni tipo “sono proseguiti anche gli interventi della Polizia Locale, dell’ufficio tecnico e della ditta Formula Ambiente per individuare i responsabili affinchè siano sanzionati”.

Una politica di tolleranza zero, quindi, verso chi non rispetta l’ambiente.