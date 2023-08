Cagliari, l’omaggio degli amici a Jacopo Barbarossa: “Buon compleanno e proteggici da lassù”

Si sono dati appuntamento vicino al suo volto, già disegnato alla perfezione in uno dei muri di piazza Maxia a Cagliari per ricordarlo e omaggiarlo, tra un abbraccio ai parenti e qualche drink. Gli amici di Jacopo Barbarossa, il diciassettenne morto un mese fa a Flumini di Quartu, non hanno scelto la data dell’11 agosto a caso: oggi, infatti, Jacopo avrebbe compiuto diciotto anni. Il dolore è ancora immenso per la giovane vita spezzata a causa di una vera e propria tragedia: il diciassettenne era il passeggero del motorino guidato da un suo amico che, a causa del forti folate di vento, aveva sbandato, finendo contro un guard rail.

“Il murale sarà terminato la settimana prossima”, assicurano gli amici di Jacopo. “Buon compleanno e proteggici da lassù, dal cielo”.