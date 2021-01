Cagliari, lo sfogo del gioielliere: “Via Roma piena di spazzatura, mettete più cestini”

Uno spettacolo non certo “brillante”, anzi. In via Roma a Cagliari, nonostante la presenza di qualche cestino, i rifiuti abbondano. Cicche di sigarette, cartacce, bottiglie e lattine: questo il maleodorante bottino raccolto, oggi, per l’ennesima volta, da Andrea Atzeni, titolare di una gioielleria proprio in via Roma: “È il terzo giorno senza la pulizia del marciapiede, una situazione che si ripete. Sarebbe opportuno che il Comune sistemasse dei cestini per la spazzatura. Al netto degli incivili, chi passeggia mangiando un gelato, una pizzetta o sorseggiando una bibita, come deve fare?”, chiede, polemico, Il commerciante.

Che aggiunge: “Servono più cestini, deve metterli l’amministrazione comunale. Non è la prima volta che ripulisco tutto il marciapiede e che mi porto, poi, tutta la spazzatura dentro il negozio. Cosa paghiamo a fare la Tari? Non è corretto”.