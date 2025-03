Selargius, due giorni senza acqua e la disperazione dei cittadini: “Non sono potuta andare al lavoro, ieri mi sono arrangiata, oggi non è stato proprio possibile” spiega una donna.

Il Sindaco Gigi Concu: “Mi assicurano che stanno intervenendo i tecnici per regolarizzare la pressione”. Disagi legati all’erogazione del servizio idrico a singhiozzo, una condotta a groviera che, in queste settimane, è tra le mani degli operai di Abbanoa che hanno programmato interventi urgenti e improrogabili per sostituire porzioni di tubazioni che proprio non andavano più. Annunciati dal primo cittadino, sono in atto come da programma. Non mancano però le difficoltà per i residenti della città che, anche in questi giorni, hanno dovuto fare i conti con i rubinetti a secco, per ben due giorni. I problemi degli ultimi giorni, come ha spiegato a Casteddu Online Concu, “sono legati ai lavori attualmente in corso sulla condotta di via Roma, che così come mi hanno riferito da Abbanoa hanno portato alla riduzione della pressione durante i lavori di scavo, determinando l’interruzione idrica in alcuni punti della città. Mi assicurano che stanno intervenendo i tecnici per regolarizzare la pressione”.