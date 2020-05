Cagliari, lieto fine per il fenicottero ferito in via Dante: salvato dalla polizia

L’animale, in giro per le vie del centro, non riusciva a spiccare il volo perché ferito. A salvarlo alcuni poliziotti delle Volanti: “L’abbiamo portato dal veterinario, presto potrà nuovamente volare e tornare nello stagno”