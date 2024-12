Claudia Murru, medico specializzato, ieri 21 Dicembre ha condotto un interessante esperimento sociale ispirato alla “Signora dei piccioni” del film Mamma ho perso l’aereo, girando per la città per osservare le reazioni delle persone.

“Proprio come nel film, ho indossato un costume di scena da clochard e relativi piccioni, percorrendo le affollate strade della passeggiata cittadina, nel sabato prima di Natale. La mia esperienza ha rivelato un quadro preoccupante della società odierna, caratterizzata da distacco, giudizio e paura, con rare eccezioni che vi racconto più avanti”. Le reazioni più comuni: indifferenza e mancanza di ilarità. “Sguardi disapprovanti, non riuscivano ad ammorbidirsi nemmeno se sollecitati da un mio sorriso o da un gesto di saluto. Questo suggerisce una difficoltà generalizzata nel lasciarsi andare alla leggerezza e all’umorismo estemporaneo, come se ci fosse una sorta di barriera emotiva che impedisce la connessione con gli altri, attraverso anche una semplice risata”. Claudia prosegue: “Molte persone hanno reagito con pregiudizio, denunciando la tendenza, assai diffusa, a classificare gli altri in base all’apparenza e a giudicare negativamente i comportamenti non convenzionali, seppur innocui”.