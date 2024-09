Cagliari, le saline Conti Vecchi e l’arte per promuovere il turismo sostenibile

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il 4 settembre presso il Business Center dell’Aeroporto, alle 18,30, FA Travel organizza la tavola rotonda “Connessioni Sostenibili: Cultura dei Luoghi e Ospitalità Turistica”, un evento dedicato all’esplorazione del turismo sostenibile e del racconto autentico dei luoghi.

Partendo dall’installazione multimediale “Leave No One Behind”, ospitata presso la Biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari, esperti del settore discuteranno l’importanza dell’integrazione tra cultura e sostenibilità come chiave per uno sviluppo turistico responsabile .

Verrà presenta l’istallazione “Leave No One Behind”, esperimento di contaminazione di un attrattore turistico come FAI Saline Conti Vecchi e l’arte.