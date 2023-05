Cagliari, le opere dei ragazzi del “Foiso Fois” e la prevenzione

Partendo dal tema forte del tumore e della malattia le studentesse e gli studenti hanno elaborato una propria riflessione affidando ai lavori l’espressione della condizione emotiva, delle difficoltà, del superamento della malattia e della solidarietà. La mostra racconta non la sconfitta ma la speranza e la rinascita per le persone che hanno conosciuto il cancro, in un modo o nell’altro. È stata inaugurata ieri nella sala conferenze dell’EXMA’ in via San Lucifero, “Si può vincere” è il titolo dell’esposizione che è l’esito finale del progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) nato dall’incontro tra l’associazione Sinergia femminile e il liceo.

Le attività didattiche e di formazione si sono svolte in un arco di circa 5 mesi e hanno previsto azioni di formazione scientifica, tra cui l’incontro con l’oncologa Enrichetta Valle, relativamente alla promozione della diagnosi e della cura del tumore del seno e dell’educazione alla salute, e azioni di formazione artistica con il dialogo con gli artisti Francesco Amadori, Rossana Corti, Ilaria Gorgoni, Angelo Liberati, Enrica Sirigu.