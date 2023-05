I nuraghi della Sardegna sul The Wall Street Journal

Girano per tutta la Sardegna insieme al loro cane Farah e immortalano, con scatti unici capaci di racchiudere tutta la bellezza dei siti più suggestivi, ogni luogo dove vanno. Hanno collezionato le immagini in un libro che non è passato inosservato a Biggers, storico, giornalista, drammaturgo e monologo vincitore dell’American Book Award e autore ed editore di dieci libri. La sua opera più recente è In Sardinia: An Unexpected Journey in Italy, una storia culturale e un diario di viaggio dell’isola.

“Un grandissimo Serramannese come Fabrizio Bibi Pinna non poteva che finire anche sul The Wall Street Journal. Complimenti – dichiara il sindaco Gabriele Littera – e un augurio per tante altre grandi soddisfazioni raccontando “La Sardegna oltre al mare”.