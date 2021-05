Cagliari, lavori stradali davanti a scuola all’ora dell’entrata: disagi in via Castiglione

Asfaltano la strada durante l’orario di ingresso dei bambini: disagi per i piccoli alunni e i genitori della scuola di via Castiglione a Cagliari.

Alessia, 49 anni, mamma di due bimbi, a Radio Casteddu racconta: “Questa mattina, all’ingresso della scuola primaria di via Castiglione a Cagliari, abbiamo trovato i mezzi per il rifacimento del manto stradale proprio di fronte all’edificio, in piena funzione. È stato un disagio fortissimo perché c’erano dei fumi e della polvere irrespirabile ed eravamo obbligati a stare là in quanto dovevamo attendere l’ingresso nel marciapiede perché non possiamo accedere al cortile. Ho cercato di chiedere di interrompere un attimo i lavori perché non erano opportuni in quel momento, ma mi è stato risposto che non capisco niente, che sono ignorante e dovevo smettere di disturbare il loro diritto al lavoro.

Non si sapeva proprio dove passare, secondo me i lavori vanno fatti con criterio: lì c’è una scuola primaria e si sanno quali sono gli orari di ingresso e di uscita e si poteva evitare di farli in quell’orario. Spero che in futuro questa situazione non capiti in altre zone nella città”.

