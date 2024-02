Cagliari, cantiere per la metro e niente auto da oggi in via Galvani: caos traffico a Genneruxi

Giù il passaggio a livello: chiude al traffico via Galvani. E subito traffico congestionato a Genneruxi. Un nuovo cantiere a Cagliari. Per la realizzazione del raddoppio Gennari/Caracalla della Metropolitana leggera di Cagliari, da oggi al 19 febbraio 2in via Galvani (prossimità del passaggio a livello) è prevista la chiusura temporanea alla circolazione veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (validità 0-24) su ambo i lati, per lunghezza 10 metri (prima e dopo il passaggio a livello).

Le lavorazioni consistono nella demolizione della pavimentazione stradale e demolizione dei binari in corrispondenza dei passaggi a livello, oltre alla predisposizione dei cartelli, alla posa delle lastre nuovo sistema.