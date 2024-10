Cagliari, lavori in viale Trieste: da martedì rivoluzione viabilità nella zona

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Temporanee modifiche alla circolazione in viale Trieste da martedì 15 ottobre 2024. Con un’ordinanza firmata oggi dal Dirigente del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e reti del Comune di Cagliari sono state adottate alcune temporanee modifiche alla circolazione veicolare nel viale Trieste e nelle strade limitrofe da martedì 15 ottobre 2024.

Le prescrizioni sono state adottate per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste.

Pertanto, a partire dal 15 ottobre e fino al 19 novembre 2024 saranno istituiti: il senso unico di circolazione nel viale Trieste nel tratto compreso tra via Roma e la via Cesare Battisti, in senso di percorrenza da viale Trieste verso via Cesare Battisti, la direzione obbligatoria diritto e a destra nella via Cesare Battisti, all’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal viale Trento, la direzione obbligatoria diritto e a sinistra nella via Cesare Battisti, all’intersezione con il viale Trieste, per chi arriva dal tratto di strada senza uscita, la direzione obbligatoria a destra nella via Nazario Sauro, all’intersezione con il viale Trieste e la direzione obbligatoria a sinistra nella via Renzo Frau, all’intersezione con il viale Trieste. Infine il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, con validità 0-24, nella via Mameli, nel tratto compreso dal numero civico 144A sino all’intersezione con la via Pola e il divieto di sosta con rimozione forzata, con validità 0-24, ad esclusione dei mezzi dell’impresa, nel viale Trieste, nel tratto compreso dal numero civico 100 sino al numero civico 98.

Con l’Ordinanza 2421/2024 sono revocate tutte le precedenti prescrizioni che siano in contrasto con essa.