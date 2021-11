Cagliari, lavori alla rete idrica in viale Diaz. Residenti infuriati: “Da ieri siamo senz’acqua”

Lavori alla rete idrica e disagi in viale Diaz. Residenti disperati: “Siamo senza acqua”. Monta la protesta nella zona di Bonaria. “Da ieri alle 14, 30 orario di inizio dei lavori siamo senza acqua”, denunciano gli abitanti, “senz’acqua per poterci lavare, da poter bere e nemmeno per i sanitari. Paghiamo bollette carissime a abbiamo la sede nel viale. Ieri ci avevano detto che i lavori sarebbero stati completati e invece siamo ancora in queste condizioni”.