Una giornata difficile per la viabilità cittadina, con il traffico completamente paralizzato in diverse zone della città. Il collasso della circolazione non ha colto di sorpresa il consigliere comunale di Civica 2024 Giuseppe Farris, che già nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazioni sull’impatto dei cantieri e dell’imminente periodo natalizio.

“Come avevamo previsto, con l’approssimarsi delle festività natalizie, la viabilità, già gravata dal restringimento delle carreggiate e dalla soppressione dei parcheggi dai cantieri della metro di superficie, è definitivamente collassata”, afferma Farris. Secondo il consigliere, è bastato un modesto aumento del traffico legato allo shopping natalizio e la presenza di nuovi interventi per l’installazione delle luminarie per bloccare l’intera città.

A pesare, secondo Farris, è la concomitanza di più fattori: i lavori per la metro di superficie, il restringimento delle corsie, la riduzione dei parcheggi e gli interventi straordinari tipici del periodo festivo. Un mix che ha mandato in crisi la mobilità urbana già nelle prime settimane di dicembre.

Ma l’esponente di Civica 2024 avverte che quanto visto oggi potrebbe non essere che l’inizio: “Tuttavia, il peggio deve ancora venire. Quando aprirà il cantiere per far passare la metro in via Roma, ricorderemo con nostalgia questo periodo”.

Un monito che riapre il dibattito sul futuro della mobilità cittadina e sulla gestione dei cantieri che interesseranno nei prossimi mesi uno dei principali assi viari di Cagliari. Nel frattempo, automobilisti e residenti sperano in soluzioni urgenti per evitare nuovi giorni di caos.