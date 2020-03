Cagliari, l’Ats ringrazia il grande lavoro di medici infermieri e Oss: “Mai fronteggiata un’epidemia così grande”

Il Commissario Straordinario e la Direzione Aziendale dell’ATS Sardegna ringraziano tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari per la straordinaria disponibilità con la quale stanno affrontando l’attuale emergenza sanitaria: “Ognuno di loro sta mettendo al servizio della collettività la propria professionalità nell’obiettivo comune di salvaguardare la salute di tutti i cittadini- sottolinea il Commissario straordinario Giorgio Steri -. Sono giorni frenetici e complicati per chi sta in prima linea. Medici e operatori sanitari stanno lavorando senza sosta, con grande spirito di abnegazione, coraggio e dedizione. In particolare, mi preme ringraziare il personale del 118, i Dipartimenti di Prevenzione, i Servizi di igiene e sanità pubblica, le Direzioni sanitarie e tutto il personale degli ospedali di ATS Sardegna, in particolare i Centri regionali Covid-19: a loro va tutta la nostra gratitudine”.

Lo stesso ringraziamento è rivolto ai dipendenti del comparto amministrativo: “In queste ultime settimane sono stati creati nuovi percorsi organizzativi per adeguare i processi all’emergenza e per consentire all’Azienda di poterla fronteggiare al meglio”.

“Lo sforzo profuso da tutti gli operatori della sanità è senza precedenti. Negli ultimi decenni il Sistema Sanitario Regionale non era mai stato chiamato a rispondere ad un’epidemia di questa portata: tutti i dipendenti dell’ATS Sardegna, nessuno escluso, si sono messi al servizio degli utenti”, conclude il Commissario straordinario di ATS.

Un pensiero particolare, con le più sentite condoglianze da parte di tutta la Direzione Aziendale, va infine alle famiglie dei primi due pazienti deceduti oggi in Sardegna.