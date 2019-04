Cagliari, l’appello di William, disoccupato, papà di due bimbi: “Cerco un lavoro, aiutatemi”

Si è trovato come molti altri senza lavoro da un giorno all’altro, e da ormai un anno non riesce a trovare occupazione nonostante i tantissimi curricula inviati. William, 40 anni di Cagliari, lancia un appello: “Sono qualificato come salumiere ma sono pronto a qualsiasi tipo di lavoro purché onesto. Non so più cosa tentare, nessuno mi risponde”