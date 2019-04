Cagliari, addio allo storico ottico Franz di via XX Settembre: “Il suocero che chiunque avrebbe voluto”

In memoria di Franz.

A 91 anni si è spento Franz Vespa. Mio suocero.

Il suocero che chiunque avrebbe voluto avere.

Una persona speciale, conosciuta dalla maggior parte dei cagliaritani, non solo per la sua professione che aveva condotto con grande dedizione, ma anche e, soprattutto, per

quella sua giovialità e quella sua signorilità che lo rendevano unico, facendolo assomigliare ad un signore di altri tempi.

Nato in Svizzera, da padre sardo, all’età di 26 anni si era trasferito a Cagliari dove aveva fondato, nel 1957, l’Ottica Franz, in via XX Settembre.

In tutti questi anni non aveva mai perso quell’accento svizzero/tedesco che lo rendeva tanto particolare e neppure quel suo modo di essere così rispettoso delle regole e del

prossimo. Mai una parolaccia, mai un gesto scomposto o un commento fuori luogo.

Amava la gente e amava stare in mezzo alla gente, e mai disdegnava gli appuntamenti conviviali con i suoi amici e con gli amici dei suoi figli.

Aveva fondato il Circolo Svizzero per aggregare tutti gli svizzeri residenti in Sardegna.

Parlava quattro lingue. Amava l’arte in tutte le sue espressioni. Sinché ha potuto, ha girato il mondo, andava al cinema e a teatro e frequentava, avido di conoscenza, l’Università

della terza età. Abile scacchista, aveva di questo gioco, raffinato le strategie. Se n’è andato in punta di piedi, con grande compostezza, con un sorriso nel volto, quello suo

tipico, come a dire non preoccupatevi di me, va tutto bene.

Grazie di tutto signor Franz!

Maria Cristina Secchi

Agostino Meloni SRL

Via Tuveri, 10 – 09129 Cagliari (CA)

Tel. 070/487397 – Fax 070/487430

e-mail: agostinomelonisrl@tiscali.it