Cagliari, l’anfiteatro romano fa incetta di recensioni negative: “Che vergogna, una regione dovrebbe proteggere i propri tesori, la sua storia e non dimenticarla. L’anfiteatro è una meraviglia, peccato”. Su Trip Advisors turisti delusi per non poter visitare, come merita, il gioiello del passato.

“Visita all’Anfiteatro Romano, cosa ne pensano i turisti?

Ecco alcune delle considerazioni non del tutto positive raccolte dalla nota applicazione

Leggendo i commenti, ed osservando la realtà, viene da chiedersi perché sia così complicato rendere visitabile il bellissimo monumento con un prezzo di ingresso congruo ad una visita guidata degna di questo nome. Al momento occorre pagare 3 euro per fare appena una trentina di metri, ciò è totalmente ridicolo perché meriterebbe un prezzo più alto a fronte di una visita più approfondita.

Di fatto il sito è attualmente “congelato” nel suo scrigno di parziale abbandono, ma forse è meglio così, se l’alternativa fosse quella di affidare le sorti del monumento ad interventi scellerati di personaggi-arlecchino, che nell’ignobile prospettiva di mungere denaro da progetti milionari, avviassero deleterie deturpazioni all’importante sito archeologico” si legge nel noto gruppo “Cagliari tra passato e presente notizie arte e cultura”. E le recensioni non parlano proprio bene di come il bene archeologico accoglie i visitatori: “Dovrei anche pagare per vedere rovine antiche nel degrado più totale? Nemmeno la segnaletica è adeguata. Come potete pensare che i turisti vogliano entrare in questa struttura?” si legge.