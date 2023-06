Cagliari, lampioni spenti da 3 notti a San Benedetto: buio pesto e pericoli per i pedoni

Lampioni spenti, da ormai tre notti, nel rione cagliaritano di San Benedetto. Nelle strade della zona del mercato, ma anche in quelle più vicine alla via Paoli la visibilità precipita a zero. Con tutti i rischi del caso: i pedoni devono farsi il segno della croce prima di attraversare, gli automobilisti sono costretti quasi ad andare a passo d’uomo per evitare di investire qualcuno e diventa un’impresa, anche se dotati delle lucine, notare per tempo chi sfreccia in monopattino.

Un bel problema, e il timore è che si possa ripetere il caos di un anno fa, quando per settimane gran parte della città era rimasta il buio in attesa dell’intervento di Comune e operai.