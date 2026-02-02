Non è stata incuria, anzi: l’albero caduto in una pineta di via Talete, al Cep, e finito sulla ex sede della guardia medica, è crollato da solo quasi certamente a causa del maltempo di questi giorni. Lo precisa, chiarendo così la vicenda segnalata da diversi passanti, il servizio Parchi, Verde e gestione Faunistica del Comune. Pubblichiamo di seguito integralmente la loro nota.

“Relativamente a informazioni di stampa sul presunto schianto di un esemplare di Pino d’Aleppo presso l’ex guardia medica di via Talete, dovuto all’imperizia di operai, avvenuto nella giornata di lunedì 2 febbraio 2026, si precisa quanto segue.

Nella giornata di sabato 31 gennaio, caratterizzata da allerta meteo, l’impresa appaltatrice ha rilevato il cedimento di un esemplare di Pino d’Aleppo presso la pineta di via Talete e ha provveduto a interdire l’accesso all’area, perimetrando la stessa.

Nella prima mattinata odierna di lunedì 2 febbraio, l’impresa appaltatrice ha rilevato il cedimento di un ulteriore esemplare di Pino d’Aleppo che si è addossato alla recinzione perimetrale dell’ex guardia medica: l’impresa ha provveduto a rimuovere le alberature e le ramaglie dall’area pubblica”.