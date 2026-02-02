È rimasto nel cuore di tutti il volto bellissimo di Manuel Mameli, disperso in guerra in Ucraina lo scorso anno. Un giovanissimo selargino di 25 anni che ha scelto di portare avanti i suoi ideali fino a sacrificare la sua esistenza e giovinezza per qualcosa che ha ritenuto più alto e importante. Ma in questo dolore non c’è solo Manuel, bensì un’intera famiglia che non può e non vuole dimenticare il suo caro. Per questo, la madre Vincenza Perez ha dedicato a suo figlio un libro, “Manuel, il coraggio di una scelta”. Un modo per ricordare per sempre il 25enne e raccontare la sua storia come solo una madre è in grado di fare. Il libro su Manuel verrà presentato nella sua Selargius, ad annunciarlo è il sindaco Gigi Concu.

“C’è il dolore di una famiglia che da maggio dell’anno scorso non ha più alcuna notizia del figlio, disperso da quasi un anno, senza un corpo da piangere e a cui dare una degna sepoltura. E poi c’è Manuel, il 25enne foreign fighter partito da Selargius per difendere l’Ucraina e mai più tornato. Chi era prima di sparire nella terra teatro di guerra l’ha voluto raccontare sua madre, Vincenza Perez, nel libro “Manuel. Il coraggio di una scelta”, scrive con non poca commozione il sindaco Concu.

Il libro verrà presentato venerdì 13 febbraio, alle 18, nella Sala Polivalente di piazza Si ‘e Boi.

Dopo i saluti istituzionali intervengono:

Stefano Porcu – Psicologo psicoterapeuta

Danilo Littarru

Psicologo clinico, Pedagogista Docente-referente per il bullismo

Liceo Pitagora

Modera:

Mariano Argiolas – consigliere comunale

Dott.ssa Marinella Arcidiacono – Giornalista

Sono presenti i genitori:

Vincenza Perez (Autrice)

Stefano Mameli

Come specificato dal primo cittadino, l’ingresso è libero quindi chiunque può ascoltare il racconto di Vincenza, che sarà accompagnata da suo marito Stefano. Uniti, ancora una volta, per il loro Manuel.