Cagliari, ladri scatenati a San Benedetto: colpiti uno studio d’arte e un supermercato

Ladri scatenati a San Benedetto. Due giorni fa sono entrato in uno studio d’arte in via Cimarosa e ieri nel supermercato Despar di via Pergolesi. “Ma cosa accade nel centro di Cagliari?”, denuncia Marcello Polastri, consigliere comunale Psd’Az e presidente della commissione Sicurezza, “da oltre un mese le attività commerciali del rione sono vittime di effrazioni e rapine”. Nel mirino anche un ufficio, una lavanderia, un ristorante, un negozio di abbigliamento e un negozio di cibo per cani. “I residenti”, conclude Polastri, “sono molto preoccupati. Non riconoscono più Cagliari”.