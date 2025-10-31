Cagliari, ladri di fiori in azione nel Corso Vittorio Emanuele, aiuole costantemente svuotate da chi strappa anche mazzi interi dalle piante ornamentali, i residenti: “Capita spesso”.

Anche oggi è accaduto, forse chi ha portato via i fiori lo ha fatto per guadagnare qualche moneta, ma, da quanto si apprende, sarebbe una pratica adottata di frequente quella di portare via i fiori di tutti: belli, colorati, in questo caso è l’Uccello del Paradiso (Strelitzia Reginae) ad aver attirato un passante immortalato da un residente.

Non solo, quindi, macchine, abitacoli rovistati in cerca di monete, anche i fiori pubblici e privati rientrano nella lista di chi ha le mani lunghe e si impossessa dei beni che non gli appartengono. A Cagliari e hinterland le segnalazioni si susseguono e fanno storcere il naso a chi assiste, spesso, inpotente alla scena.