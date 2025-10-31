Ovodda, cresce la famiglia dei cammelli barbaricini: Valentina è in dolce attesa. Non solo: alla corte di Rodolfo si sono aggiunte anche due new entry, Pasqualina e Costanza. Il caso era rimbalzato sulla cronaca nazionale come un atto di violenza contro gli animali: durante i festeggiamenti del carnevale, infatti, il cammello era stato notato passeggiare assieme al suo padrone, il quale aveva immediatamente spiegato con quanto amore si dedica all’animale salvato da una vita angusta. Certo, le distese di sabbia sono un miraggio a Ovodda, dove domina il verde e il paesaggio montano, ma a Rodolfo niente manca, nemmeno il sua harem e un piccolo in arrivo. E tra mille polemiche che avevano scatenato web e associazioni animaliste, i cammelli di Ovodda sono presto diventati una delle attrazioni del territorio: in tanti vogliono conoscere gli animali, soprattutto i bamabini che, tra una coccola e una carezza, ricevono come regalo la gratitudine di Rodolfo, il cammello felice di stare in mezzo all’erba e alla gente.