Cagliari, lacrime da Stampace a Tuvumannu per la morte di Laura Montalbano: “Avevi il Carnevale nel cuore”

Il direttivo e l’associazione tutta si unisce al dolore dei familiari e dell’Associazione” Tuvumannu per la perdita della cara Laura.

Avevi il Carnevale nel cuore”. Così il gruppo della “ratantira casteddaia” commemora la scomparsa di Laura Montalbano, la sessantunenne morta ieri a Quartucciu, in via Nazionale, stroncata da un infarto. Viveva in via Ardenne, tra il rione di San Michele e quello di Tuvumannu, ma era molto conosciuta anche a Stampace.

Nel rione storico aveva animato tante edizioni del Carnevale, suonando i tamburi.