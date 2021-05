Cagliari, la vittoria dei taxisti alla fame per Covid: “Ecco quattromila euro a testa”

Sono stati pubblicati i primi esiti del Bando voucher Taxi, NCC e Mezzi atipici. Nell’elenco sono inclusi i nominativi di 674 imprese sarde che hanno fatto richiesta del voucher. L’elenco sarà aggiornato settimanalmente sulla base dell’esito delle istruttorie. Lo si potrà consultare sui siti internet www.ca.camcom.it e www.or.camcom.it. Le Camere di commercio sarde sono il soggetto attuatore della misura prevista per fornire un parziale ristoro, a fronte del mancato reddito del 2020, ai titolari di licenza taxi, di noleggio con conducente e di trasporto di passeggeri con mezzi atipici, attraverso un voucher una tantum. Riescono quindi nel loro intento, ottenere i soldi arrivati già da qualche mese, i taxisti, i noleggiatori con conducente e i titolari delle “Apixedde”.

La misura, varata dalla Regione Sardegna, ha l’obiettivo di contrastare gli effetti delle forti limitazioni a questo tipo di attività derivanti dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Le risorse complessivamente disponibili a livello regionale sono pari a 4 milioni di euro, per un fondo complessivo che è stato destinato alle tre Camere di Commercio isolane (Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Camera di Commercio di Sassari e Camera di Commercio di Nuoro), dal quale ciascuna attingerà in proporzione alle domande presentate nei rispettivi territori. Il voucher che sarà concesso agli operatori, nei limiti delle risorse disponibili, è stato quantificato in 4.000 euro per ciascun beneficiario.