Cagliari, la triste storia di Scooby il cagnetto investito: “Servono 700 euro per curarlo, aiutateci”

ARIANNA ROSSI, LANCIA UN APPELLO A RADIO ZAMPETTA SARDA PER AIUTARE SCOOBY A SOSTENERE LE SPESE DI UN INTERVENTO:

“Il nostro cane Scooby, domenica sera è stato investito.

Lo abbiamo portato subito in clinica veterinaria, dove l’indomani ci hanno comunicato la spesa da affrontare per curare la frattura scomposta della zampa posteriore.Purtroppo attualmente sono senza lavoro, chiediamo aiuto per le spese di intervento e medicazione.

Per il momento l’importo è oltre € 700

Di cui;

– 500 € Intervento

– 40€ a giorno di ricovero

– 120€ Radiografie

– 80 € Visita notturna

– e altre spese, emocromo, terapia futura, etc.

È stato operato e tra un mese deve essere sottoposto a un altro intervento per rimuovere la placca.

È attualmente seguito presso la clinica San Giuseppe.

Ringrazio chi mi aiuterà.

Iban : IT67I0567617295IB0000654283