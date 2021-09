Non può allontanarsi da Mogoro ma si presenta ubriaco in caserma a Villacidro: “Mi accompagnate a casa?”

Si è presentato in caserma a Villacidro in evidente stato di alterazione alcolica, chiedendo di essere riaccompagnato a casa, non avendo i mezzi per poterlo fare. Peccato che su di lui pendesse un provvedimento di divieto di allontanamento dal luogo di residenza, ovvero Mogoro. L’uomo, un 21enne, ben noto alle forze dell’ordine è affidato in prova si servizi sociali con l’obbligo di non allontanarsi dal paese. E’ emerso chiaramente che aveva violato le prescrizioni, e per questo è stato denunciato dai carabinieri.