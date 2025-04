Una testimonianza di speranza e gratitudine arriva da Graziella Coiana, paziente oncologica in cura presso l’ospedale Businco di Cagliari. Operata a febbraio per un tumore al seno, oggi desidera condividere la sua esperienza per ringraziare chi l’ha accompagnata nel difficile percorso di cura. “Sono stata curata e assistita con amore e dedizione durante il ricovero e nelle fasi successive. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il personale sanitario dell’ospedale oncologico: medici, infermiere e in particolare al dottor Gianfranco Fancello, per la sua professionalità e umanità. Un grazie di cuore a tutti”, afferma commossa. Il cammino di Graziella non è ancora concluso, ma affronta la malattia con forza e una nuova consapevolezza: “La malattia spaventa, ma quando ti trovi in un percorso in cui ti senti ascoltata e seguita, tutto cambia. Sono stata aiutata tanto, e sto portando avanti la mia battaglia con serenità. Questo, per me, è fondamentale”. Un pensiero speciale lo rivolge anche al personale infermieristico del reparto: “Le ragazze della terapia sono sempre state attentissime. Il loro sostegno ha fatto davvero la differenza”. La testimonianza di Graziella rappresenta un messaggio prezioso per chi, come lei, sta affrontando la stessa difficile battaglia. È anche un importante riconoscimento all’umanità del personale sanitario e alla professionalità delle eccellenze mediche e ospedaliere presenti nel territorio. In un tempo in cui spesso si parla delle criticità del sistema sanitario, il suo racconto è la prova concreta che esiste ancora una sanità che funziona bene, fatta di competenza, dedizione e attenzione autentica verso i pazienti.