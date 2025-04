Cagliari, la denuncia a Casteddu Online di Gabriele P., riguardo le condizioni critiche dell’abitazione comunale in cui vivono i suoi familiari, situata in Piazza Granatieri di Sardegna. “I miei genitori vivono da oltre cinque anni in queste condizioni, con i tralicci di sostegno nel bagno – l’appartamento si trova in Piazza Granatieri di Sardegna – rione che ogni tanto, a causa delle elezioni, torna alla ribalta per restauro e riordino, dopodiché passa nel dimenticatoio come sempre”, spiega Gabriele. L’alloggio è di proprietà del Comune, e le criticità sarebbero state più volte segnalate, ma senza esiti concreti. “La casa è comunale, questa è la situazione in cui versa dopo tante promesse, invano, in periodi di elezioni, come ho già accennato, e dopo le visite di alcuni personaggi. Hanno abbandonato il problema”. La denuncia del cittadino riaccende i riflettori sul tema della manutenzione degli alloggi popolari e sull’inaffidabilità delle promesse politiche legate alle emergenze abitative. Gabriele lancia quindi un appello disperato chiedendo a gran voce un intervento concreto da parte delle istituzioni, troppo spesso assenti nei quartieri dimenticati della città.