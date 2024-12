Si è parlato in particolare delle condizioni di sicurezza delle persone anziane, con particolare attenzione a coloro che vivono in contesti di solitudine, isolamento e, come tali, risultano maggiormente esposti a possibili raggiri. Nello specifico, il piano prevede l’individuazione dei contesti territoriali a maggiore rischio di truffa; la ricostituzione di una rete interistituzionale per azioni di protezione e sostegno agli anziani; la realizzazione di attività formative/informative per gli stessi, i loro care givers e le persone di riferimento; la diffusione di materiale informativo di contenuto accessibile e la realizzazione di azioni di prossimità, orientate a prevenire ed evidenziare situazioni di esposizione al rischio di raggiri, allo scopo di arginare tale pericoloso fenomeno criminoso. Il progetto, per il quale il Comune di Cagliari ha ottenuto lo stanziamento di una somma pari a € 39.543,28 a valere sul Fondo Unico Giustizia, avrà inizio nel primo bimestre del 2025, e metterà in campo diverse azioni significative in campo sociale, sotto il coordinamento del riscostituito Tavolo di lavoro interistituzionale, al quale partecipano anche la Prefettura di Cagliari, le Forze dell’Ordine e l’ ASSL di Cagliari. “E’ fondamentale che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa, anche perché certi reati provocano danni sia economici che psicologici nelle vittime, facendo avvertire loro la propria condizione di fragilità” ha commentato il Prefetto, che ha anche evidenziato i significativi risultati raggiunti dalle Forze di Polizia.