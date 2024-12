Natale a Pirri, dopo il boom di presenze lo scorso fine settimana, si replica: nuovi appuntamenti tra letteratura, balli e teatro. Il parco dell’ex Vetreria e la sua corte ospiteranno un calendario di intrattenimento per grandi e più piccoli.

Proseguono gli eventi di Natale organizzati dalla Municipalità di Pirri nelle giornate del 21, 22, 23, 26, 27 e 28 dicembre negli spazi. L’ingresso a tutti gli eventi è totalmente gratuito per favorire l’accesso a chiunque desidera vivere la magia del Natale in compagnia tra mercatini, letteratura, musica, balli, teatro e tanto divertimento.

“Lo scorso fine settimana ho avuto il piacere di incontrare tantissimi cittadini e cittadine che hanno voluto condividere con noi alcuni momenti di convivialità”, ha commentato la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca, “è stato un piacere vedere tante persone divertirsi, ed è grazie ai presenti se è stato possibile realizzare gli eventi. Rinnovo l’invito, quindi, a partecipare ai prossimi appuntamenti per condividere lo spirito natalizio con la famiglia e gli amici. Il programma di questi giorni è stato preparato con tanto entusiasmo. Vogliamo che tutti, dai più piccoli ai più grandi, si sentano parte di questa grande festa”.

L’appuntamento è con la cultura nel pomeriggio di sabato 21, dalle 16,30 alle 20.00, presso gli spazi del Centro d’arte e cultura La Vetreria, con “Scrittori ambulanti”. L’iniziativa è un’occasione per chiunque abbia il desiderio di avvicinarsi alla cultura, intrattenere un dialogo e trascorrere un po’ di tempo insieme ai 34 autori e autrici sardi provenienti da tutta la Sardegna. La manifestazione si svolgerà tra la corte e la sala conferenze della sede di via Italia, n.63.

Nella corte dell’Ex Vetreria, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, tutti i giorni fino a lunedì 23 dicembre, si potrà fare la foto ricordo o lasciare la propria letterina nella casetta di Babbo Natale. Nel calendario a cura del Comune di Cagliari sono previste animazioni tra cui, domenica 22, esibizioni dei trampolieri e, lunedì 23 spettacolo di giocoleria.

Le sorprese poi non finiscono, infatti, domenica 22 dicembre, dalle 16.00 il la corte del Centro culturale La Vetreria farà da palcoscenico per lo spettacolo di danza “Special dancing” con gli allievi della scuola di Luka e Luana Sardinia Dance Team. Luka e Luana sono ballerini di fama mondiale con una carriera che li ha visti partecipare a programmi televisivi quale il talent show di Barbara d’Urso “Baila!”, ed esibirsi per il musical “Burn the floor”, portato in scena in tutto il mondo all’interno manifestazioni importanti, una di queste è il compleanno del cantautore britannico Elton John.

Sempre domenica 22 alle 19,00 l’appuntamento è a Casa Saddi con gli improvvisatori Severino Monni, Luigi Zuncheddu, Simone Monni, e Luca Panna che verranno accompagnati alla chitarra da Mario Aledda per la “Gara poetica campidanese a versi”

Dopo Natale le celebrazioni per le tradizioni non finiscono. Il 26 dicembre appuntamento alle 8.00 all’Ex Vetreria, per la tradizionale corsa “Curri a Pirri po Santu Stevini”.

E infine, venerdì 27 dicembre alle 16.00 andranno in scena lo spettacolo “Stravanato Sció” di e con Simone Orrú Giocolerie ed equilibrismi, alle 17.00 i trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo, dalle 18.00 lo spettacolo “Giai fiati ora” di e con Ado Sanna produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista. Sabato 28 dicembre alle 16:00 appuntamento con gli spettacoli “A Tua Insaputa” con il duo di acrobatica mano a mano della Ditta Vigliacci, Mirko Ariu e Antonio Iavarone, mentre alle 17.00 sarà la volta dei trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo. Chiude tutto alle 18.00 lo spettacolo “Retornable” clown fantasista, di e con Gaspar Perissinotti in arte Gasparato produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista. Entrambe le giornate si svolgeranno al parco della Ex Vetreria.