Cagliari, in arrivo venti fortissimi con possibili mareggiate: allerta per parchi e cimiteri.

Condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate dalle 00,00 alle 21,00 del 20 dicembre 2024. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche avverse per vento e mareggiate che sarà in vigore dalle 00,00 alle 21 di venerdì 20 dicembre 2024.