Cagliari, la strana allerta gialla: viale Poetto finisce completamente allagata, abitanti disperati (VIDEO)

Cagliari, la strana allerta gialla: viale Poetto finisce completamente allagata, abitanti disperati nel Video spedito da una nostra lettrice, Giada Atzori. La strada che porta alle spiagge in città diventa un canale in stile Venezia, nonostante il sindaco abbia assicurato che le caditoie cittadine sono state ripulite di recente ben tre volte. Ma i 104 millimetri di pioggia caduti tutti insieme in questa domenica di novembre, dove l’allerta gialla sicuramente doveva e poteva essere rinforzata prima, hanno messo in grave difficoltà molti quartieri.