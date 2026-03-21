Cagliari, la storica passeggiata di via Dante diventa un percorso ad ostacoli: oggi un grave incidente nella strada vergogna.

Oggi purtroppo via Dante è di nuovo al centro della cronaca per un grave incidente stradale, l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori su una delle arterie più trafficate e problematiche della città. In proposito si sono fatti sentire con forza i residenti, preoccupati per i lavori in corso e per il fatto che la gestione della viabilità potrebbe risultare inadeguata e pericolosa. “Una situazione al limite del consentito”, denunciano, puntando il dito contro la presenza di transenne che, invece di garantire sicurezza, finiscono per creare ulteriori criticità.

Secondo quanto segnalato, le barriere costringono gli automobilisti a deviazioni improvvise e manovre complesse.

Un caso emblematico sarebbe quello della svolta verso via Satta, una curva a gomito che, stretta tra le transenne, diventa particolarmente insidiosa soprattutto per chi non è un guidatore esperto. Un punto che, secondo i residenti, rappresenta uno dei passaggi più rischiosi dell’intero tratto interessato dai lavori.

Le proteste riguardano anche lo stato generale della carreggiata. “Sono mesi e mesi che la strada è piena di buche – lamentano – e si interviene solo transennando i punti più pericolosi, senza procedere a un vero ripristino complessivo del manto stradale”. Una gestione definita frammentaria, che contribuisce ad aumentare il senso di insicurezza tra chi vive e percorre quotidianamente la zona.

Intanto i lavori per il rifacimento del manto stradale risultano avviati solo in una parte della lunga via, lasciando ampi tratti ancora in condizioni critiche e potenzialmente pericolose per automobilisti, motociclisti e pedoni.

È innegabile che via Dante sia da lungo tempo teatro di gravi incidenti a causa dell’elevato flusso di traffico. Essendo una via centrale e di collegamento, il grande volume di auto unito alle violazioni del codice della strada rende gli incidenti frequenti. I lavori in corso però sono un elemento aggiuntivo non trascurabile.