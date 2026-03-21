Cagliari, Giulini a gennaio cede Luperto Prati e Luvumbo: la Cremonese sbanca Parma ed è a tre punti dai rossoblù.Tifosi sui social inviperiti con il presidente del Cagliari, che li aveva già delusi cedendo Piccoli e Zortea che avevano segnato 15 gol. Incredibile la gestione a gennaio: considerando la squadra quasi salva sono stati ceduti tre giocatori importanti senza sostituirli adeguatamente. Pisacane va in confusione, Al Barracin non gioca, la squadra sprofonda con 2 punti in 7 partite. E torna clamorosamente ad essere invischiata nella bagarre retrocessione, col ds Angelozzi che aveva profetizzato: “Che bello se arriviamo quartultimi”. Dopo l’ennesima sconfitta in casa ieri contro il Napoli, oggi è avvenuto il patatrack: rivitalizzata dal maestro Giampaolo, la Cremonese ha vinto a Parma dimezzando la distanza in classifica col Cagliari. Durante la trasmissione “A bocce ferme dopo il Cagliari” su radio Casteddu, diversi tifosi hanno commentato cos: “A questo punto abbiamo paura, ma abbiamo paura soprattutto del Cagliari”. Perchè la squadra è svuotata, non ha un gioco, spera nelle ripartenze di Palestra. La difesa fa acqua e l’attacco è un rebus: Kilicsoy si è volatilizzato, e mentre la Cremonese ha quattro attaccanti da serie A (Bonazzoli, Vardy, Sanabria e Djiuric) il Cagliari deve affidarsi agli esordienti giovanissimi. Un vero e proprio “suicidio” sul mercato di gennaio quando la squadra era reduce da tre vittorie e finalmente Pisacane aveva trovato l’assetto vincente. Ora c’è la sosta, quanto mai provvidenziale col Cagliari che resta favorito per la salvezza. Ma non può più sbagliare.