Cagliari, la Scala di Ferro diventerà un albergo di lusso: 60 giorni di tempo per le osservazioni

A partire da oggi, giovedì 12 settembre, ed entro i prossimi sessanta giorni, sarà possibile, per chiunque interessato, presentare osservazioni in forma scritta sulla variante urbanistica finalizzata alla riconversione in struttura alberghiera del complesso immobiliare “ex Scala di ferro”.

Le informazioni e tutto il materiale sulla variante al Piano Particolareggiato del Centro storico, con modifica della classificazione urbanistica da As2 ad AG, previa valutazione delle convenienze pubbliche e private ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.8 delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/03/2019, sono disponibili nell’area tematica dedicata alla Pianificazione Territoriale del sito www.comune.cagliari.it.

Le osservazioni andranno presentate al Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari.