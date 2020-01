Cagliari, la rabbia dei pazienti della Cittadella di via Romagna: “Gli ascensori del centro Tao guasti da un mese”

Gli ascensori sono due, ma sono entrambi guasti. Il cartello con la parola che tanto fa imbufalire chi, ogni giorno, deve recarsi nel centro antitrombosi della Cittadella della salute di Cagliari, è lì da qualche settimana. E i pazienti, esasperati per questa situazione, hanno scritto a Casteddu Online: “Vorrei segnalare il disservizio, tuttora presente, da circa un mese, del mancato funzionamento degli ascensori del centro Tao di via Romagna”, spiega Anna V. “Tenendo presente che questo servizio è frequentato prevalentemente in relazione alla patologia trattata da persone anziane e disabili si può comprendere come tale disfunzione sia un grande handicap”. La Assl sarebbe stata informata del guasto, ma gli operai, anche dopo la fine delle festività natalizie, non si sarebbero fatti ancora vivi. E i tanti pazienti “non ringraziano”.