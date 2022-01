Cagliari, la protesta dei lavoratori della Scuola di Musica: “Sottopagati da agosto”

“Sottopagati da agosto”. Va avanti la protesta dei lavoratori della Scuola Civica di Musica che col nuovo appalto per la gestione della struttura di via Venezia hanno avuto una sforbiciata allo stipendio. Giovedì 10 febbraio riparte la lotta. “Tutti indignati, a parole sembrano essere tutti con noi ma nessuno cerca di risolvere realmente la nostra problematica”, spiega Luca Locci, coordinamento Sgb Sardegna, “ormai siamo dal 1 agosto 2021 assunti da una società che legittimamente ha vinto un appalto. Ma chi avrebbe dovuto garantire nell’appalto i vincoli salariali e di tutela dei lavoratori? Chi ha sbagliato a non tutelare i lavoratori dell’appalto? È stata aperta da parte dell’Amministrazione un’indagine interna per capire chi ha sbagliato o cosa non ha funzionato nell’appalto? A queste domande nessuno ha mai risposto.

L’unica certezza che abbiamo è l’assordante silenzio della giunta comunale e che tutte le promesse fatte, nei due incontri con l’Assessore Dedola, non sono state mantenute e a distanza di cinque mesi ci troviamo ancora in questa situazione “sottopagati” rispetto agli ultimi dieci anni.

Con sorrisi e promesse pensano di imbavagliarci ma noi non staremo zitti vogliamo vederci un riequilibrio salariale. In queste ore abbiamo chiesto un incontro urgente con il Sindaco di Cagliari per trovare una soluzione alla nostra vertenza. Problemi creati dopo oltre dieci anni dagli uffici che hanno predisposto l’appalto e dal silenzio della sua Giunta”.