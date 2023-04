Quartucciu, 4 auto coinvolte in uno schianto: macchine semi distrutte ma nessun ferito

Un altro incidente nell’hinterland di Cagliari. Dopo quello capitato a Quartu, in via Leonardo da Vinci, 4 auto sono rimaste coinvolte in uno schianto nella zona del supermercato Md dell’area industriale di Quartucciu, prima del semaforo che da via Mandas collega alla Ss 554. La strada dov’è avvenuto l’incidente è via Primo Maggio: le automobili hanno subìto gravi danni ma, per fortuna, nessun passeggero è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e un’ambulanza del 118.