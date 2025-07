Sono quelle che rendono le sedute più attrattive, posizionate accanto alle pensiline dove gli avventori si intrattengono anche solo per godersi l’aria del mare: in più punti sono già sprofondate e le transenne avvisano del pericolo. Ma, a quanto pare, le criticità non sono limitate agli spazi già individuati dalle istituzioni locali, bensì anche altre travi traballano sotto i piedi. Questo è quanto emerge dalla segnalazione di un bagnante che ha rischiato di perdere l’equilibrio per via del camminamento malfermo: “Ho avuto paura di cadere – racconta una donna – o che potesse rompersi da un momento all’altro. Penso che occorra la manutenzione a tutta la pavimentazione della quarta fermata”.