Valentina Greco, la 42enne sparita per dieci giorni e ritrovata in casa sua in Tunisia, dopo il rientro in Sardegna previsto per questa sera alloggerà in casa dei genitori a Selargius. Il Comune ha già garantito massima collaborazione per assisterla nel ritorno. Il sindaco ha dato piena responsabilità per ogni esigenza che possa emergere, mentre l’assessora ai Servizi sociali, Rita Ragatzu, ha preso contatto con la famiglia per offrire supporto logistico e sanitario, compreso il trasporto dall’aeroporto e l’assegnazione provvisoria di un medico di base, che sarà attivata alla asl di via Romagna a Cagliari.

Valentina ha raccontato di essere rimasta svenuta per giorni a causa di un malore, ma la vicenda presenta ancora diversi aspetti da chiarire.

All’aeroporto di Elmas arriverà accompagnata dal fratello Alessio, che l’aveva raggiunta in Tunisia nei giorni scorsi. Ad attenderla ci saranno la madre Roberta e l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, che ha seguito fin dall’inizio il caso per conto della famiglia.