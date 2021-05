Cagliari, la Opel Corsa guidata da un 82enne si scontra con un monopattino: 27enne in ospedale. Incidente stradale questa sera in piazza Scopigno. Una Opel Corsa condotta da un 82enne residente a Cagliari, percorreva il viale Campioni d’Italia e arrivato alla rotatoria di piazza Scopigno si è scontrata con un monopattino condotto da un 27enne residente nell’hinterland, che in quel momento transitava all’interno della rotatoria. Il conducente del monopattino è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.