Cagliari, la nuova piscina di via Abruzzi “protetta” dagli allagamenti: maxi vascone da 2,5 milioni

L’apertura della “nuova” piscina di via Abruzzi? Se tutto va bene, il taglio del nastro avverrà nel 2021. Serve infatti almeno un anno e mezzo, al Comune, per far svolgere tutta una serie di lavori contro il dissesto idrogeologico. L’area di Is Mirrionis nella quale troverà spazio anche un parco urbano e un moderno centro di aggregazione sociale, infatti, si trova “in un punto abbastanza basso”. E lì (tra via Abruzzi, via Campeda e via Mandrolisai) ogni volta che ci sono rovesci forti o temporali, i cittadini devono fare i conti con gli allagamenti. Adesso, però, arriva la svolta: grazie a 2,5 milioni di euro, infatti, gli uffici dei Lavori Pubblici hanno già stilato il progetto tecnico per bandire la gara d’appalto che conentirà, alla ditta vincitrice, di poter realizzare un vascone, simile a quelli di Pirri, per “liberare” i cagliaritani “dall’incubo degli allagamenti. Si tratta di un passo indispensabile per poter procedere all’apertura della piscina”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, “la messa in sicurezza di via Abruzzi è fondamentale”. Il cronoprogramma stilato prevede l’aggiudicazione della gara entro il 2020, poi ci vorranno almeno sei mesi di cantiere.

Una volta conclusi i lavori, tutta l’area dovrebbe essere finalmente fruibile. Oltre alla piscina e al parco urbano, il progetto da 1,2 milioni di euro (500mila messi dal Comune) prevede anche due aree palestra, quattro laboratori dedicati ai servizi alla persona e un punto ristoro con vista sulle vasche, percorsi dedicati agli spostamenti su carrozzina, parcheggi riservati ai portatori di handicap, impianti di servoscala per accedere ai diversi piani, sedie a rotelle specifiche per gli ambienti umidi per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’acqua, l’elevatore mobile di ingresso in vasca per permettere a tutte le fasce di utenti di accedere ed usufruire della struttura.